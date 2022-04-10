Гетманцев: никаких предпосылок для обесценивания гривны нет

Финансовая система Украины является стабильной, и никаких предпосылок для обесценивания гривны нет, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире общенационального телемарафона.

"Финансовая система Украины является стабильной, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет. Мы удержали первые дни войны, дни панических настроений. А если говорить о золотовалютных резервах НБУ, то они даже выросли за период войны" , - сказал Гетманцев.

Он отметил, что официальный курс гривны НБУ установил на уровне 29,25 грн/долл., зафиксировав его на период войны, и реальный курс не очень отличается от официального.

"Реальный курс не очень отличается от того, который был зафиксирован Национальным банком. И этим гривна отличается от рубля, у которого ситуация намного хуже: если со всеми валютными ограничениями, которые существуют на валютной бирже в РФ, доллар можно приобрести по курсу, который не слишком отличается от довоенного, но если говорить о свободном обороте, то доллар покупают и по 200 рублей, и дороже" , - добавил депутат.

Как сообщалось, в Украине до конца полномасштабной войны РФ заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.