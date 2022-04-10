Зеленский обратился к Польше в 12-ю годовщину Смоленской катастрофы

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших 12 лет назад в авиакатастрофе под Смоленском представителей элиты Польши и выразил солидарность с польскими партнерами, которые рядом с Украиной противодействуют российской агрессии, сообщает Укринформ.

Об этом он написал в Твиттере.

«Сегодня чтим память жертв авиакатастрофы под Смоленском, которая 12 лет назад унесла жизни Президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, которые твердо стоят с Украиной в противодействии агрессии россии», - отметил Президент .

Как сообщалось, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет с 96 людьми на борту. В авиакатастрофе погибла президентская чета Лех и Мария Качиньские, все военное командование польской армии, значительная часть польской политической, религиозной и общественной элиты страны. Они направлялись на почтение жертв Катынского преступления в 70-летие той трагедии.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию причин крушения и межгосударственный авиационный комитет в москве основными причинами крушения назвали ошибки экипажа польского самолета. Кроме того, польская комиссия значительную ответственность возложила на российских контролеров движения на аэродроме "Смоленск-Северный", которые подавали частично ложную информацию экипажу и не запретили посадку Ту-154М на аэродроме.

После прихода к власти в Польше в 2015 году правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, новое правительство отменило рапорт своих предшественников, назвав его нелегитимным, и в феврале 2016 года возобновило Смоленское следствие. С тех пор была проведена эксгумация тел всех жертв катастрофы, а также еще раз исследованы все записи "черных ящиков" и элементы разбитого самолета на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Образцы собранных материалов направлены в несколько международных лабораторий, которые должны подтвердить или исключить наличие остатков взрывчатых веществ.

В Польше неоднократно возлагали ответственность за катастрофу на россиян, намекая на возможную причастность к катастрофе российских властей.