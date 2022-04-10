Зеленский: Запад опоздал с предоставлением некоторых видов вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определенные виды вооружения, предоставляемые западными партнерами, поступили слишком поздно, сообщает Новое время.

Об этом Зеленский сказал в интервью Associated Press. Глава государства считает, что некоторое вооружение можно было передать еще до гибели большого количества украинцев.

"Все оборудование, все что они уже посылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь?" - сказал Зеленский .

В то же время, по его словам, некоторые европейские лидеры уже изменили свое мнение и сейчас поддерживают поставки оружия нашей стране.

"Я это вижу. И некоторые европейские лидеры поменяли свою позицию. Но вы видите цену этих изменений" , – сказал президент.

На вопрос о том, что достаточно оружия получила Украина, чтобы сделать разницу в войне, президент ответил: «Еще нет, еще нет».

Президент также сказал, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иным образом.