У Байдена пообещали предоставить еще больше оружия Украине

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине еще больше оружия, чтобы противостоять российским войскам. А также продолжат давить на российскую экономику, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для ABC.

По его словам, США будут работать с международным сообществом, чтобы обеспечить ответ России за военные преступления в Украине.

"Между тем, мы не собираемся просто ждать этого. Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам, не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают эти преступления, а также сжать российскую экономику, увеличить давление и цену для Владимира Путина, Кремля и правительства России. Это то, что мы собираемся сделать" , - добавил Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия может продать гаубицы Украине, но пока не обсуждает варианты с истребителями.