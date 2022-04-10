Денисова: РФ начала выдавать свои паспорта депортированным украинцам
Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Вслед за принудительной депортацией-принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", - написала Денисова.
По ее словам, путем запугивания наиболее уязвимых категорий - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властью агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов.
"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - отметила Денисова.
Она подчеркнула, что насильственная паспортизация является незаконным и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и являются прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Напомним, МИД призвал международные организации поспособствовать возвращению украинцев, которых депортировала Россия.
Добавим, недавно стало известно, что российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя.