Федоров: через "Дія" украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен

Федоров: через "Дія" украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен
Фото: kmu.gov.ua

Через приложение Дія на нужды ВСУ уже собрали более 250 млн грн, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров отметил, что средства поступают в фонд Повернись живим, который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Благодаря пожертвованиям фонд закупил для армии:

  • 12 206 бронежилетов,
  • 5 660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптера,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генератора и другие источники питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.

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