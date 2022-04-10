Федоров: через "Дія" украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен

Через приложение Дія на нужды ВСУ уже собрали более 250 млн грн, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров отметил, что средства поступают в фонд Повернись живим, который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Благодаря пожертвованиям фонд закупил для армии: