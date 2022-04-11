Канада улучшила условия для беженцев из Украины
Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат, сообщает Сегодня.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
По его словам, прямая помощь беженцам будет включать:
- чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
- денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
- бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.
Медицинские услуги в Канаде
Гуманитарная помощь включает в себя также медицинские услуги.
"Средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам, у которых есть все возможности для скорой и эффективной помощи наиболее нуждающимся", – отметили в канадском правительстве.
Напомним, что в марте Канада запустила программу CUAET для украинских беженцев. Она в частности:
- упрощает визовые и транспортные требования для тех, кто въезжает;
- отменяет большую часть собрания;
- вводит ускоренную обработку документов.
Канада уже одобрила более 30 тысяч заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в пределах CUAET.