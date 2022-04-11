Канада улучшила условия для беженцев из Украины

Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По его словам, прямая помощь беженцам будет включать:

чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;

денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);

бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.

Медицинские услуги в Канаде

Гуманитарная помощь включает в себя также медицинские услуги.

"Средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам, у которых есть все возможности для скорой и эффективной помощи наиболее нуждающимся" , – отметили в канадском правительстве.

Напомним, что в марте Канада запустила программу CUAET для украинских беженцев. Она в частности:

упрощает визовые и транспортные требования для тех, кто въезжает;

отменяет большую часть собрания;

вводит ускоренную обработку документов.

Канада уже одобрила более 30 тысяч заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в пределах CUAET.