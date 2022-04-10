Венедиктова назвала количество убитых мирных граждан в Киевской области

Российские войска убили более 1200 человек только в Киевской области. Прокуроры уже открыли свыше 50 уголовных производств по факту военных преступлений, сообщает UBR.

В Киевской области российские военные убили как минимум 1222 мирных граждан. Их тела были найдены после освобождения региона от армии РФ. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии Sky News.

"По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. И это только в Киевской области" , – сказал она.

Офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по фактам военных преступлений и преступлений против человечности.