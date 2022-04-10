Bloomberg: в НАТО думают предоставлять Украине современное оружие

Некоторые союзники Украины на Западе готовы помочь ей перейти со старого советского оружия на более современное оборудование НАТО в разгар войны с Россией, учитывая перспективу, что она может затянуться на месяцы или даже годы, пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

Как отмечает издание, до этого страны отказывались от поставок передового вооружения во избежание необходимости учить украинскую армию им пользоваться.

Но в какой-то момент у восточных союзников НАТО закончатся запасы советского производства.

Поэтому некоторые союзники могут начать подготовку украинских солдат за пределами Украины, чтобы они могли поддерживать и использовать передовое вооружение. Об этом изданию рассказали источники, информированные о дискуссиях между странами G7 и НАТО. По словам одного из собеседников издания, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам западного оборонного альянса.

Между тем, страны-участницы НАТО пытаются обеспечить украинскую армию другим оружием, чтобы помочь ей сдержать российское наступление на востоке.

Однако, отмечает издание, новое оружие, которое планируют прислать союзники, может не сразу помочь отразить новое большое наступление России на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе на этой неделе поблагодарил партнеров за предоставление оружия, но подчеркнул, что они затягивают с поставкой новых видов вооружения.

Министр обороны Алексей Резников также призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не оружие советского образца.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.