После встречи с Зеленским: канцлер Австрии завтра посетит Москву

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, посетит с визитом Москву. Поездка согласована с лидерами Евросоюза.﻿ Об этом, со ссылкой на Kronen Zeitung, сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, в ходе визита в Москву Нехаммер планирует встретиться с Владимиром Путиным. Как заявил канцлер, он хочет действовать как "строитель мостов" и сделать все, что поможет прекратить войну в Украине.

Издание отмечает, что поездка Нехаммера в Москву согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

У Путина подтвердили визит Нехаммера в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил росСМИ, что 11 апреля глава Кремля проведет встречу с канцлером Австрии.

Напомним, 9 апреля Нехаммер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.