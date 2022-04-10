Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выделении миллиарда гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы правительства.

Шмыгаль заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:

Киевская – 400 млн;

Черниговская – 250 млн;

Сумская – 250 млн;

Житомирская – 100 млн.

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды" , – сказал премьер-министр.

Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.