Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выделении миллиарда гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы правительства.
Шмыгаль заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:
- Киевская – 400 млн;
- Черниговская – 250 млн;
- Сумская – 250 млн;
- Житомирская – 100 млн.
"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – сказал премьер-министр.
Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.