Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

Во Франции в 20:00 закрылся последний избирательный участок. По предварительным результатам, за президентское кресло во втором туре будут бороться действующий лидер страны Эммануэль Макрон и оппозиционный политик Марин Ле Пен, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Предварительные результаты

Предварительные данные Ifop-Fiducial:

Эммануэль Макрон - 28,6%.

Марин Ле Пен (Национальное объединение) - 24,4%.

Предварительные данные телеканала BFM TV:

Эммануэль Макрон - 28,5%.

Марин Ле Пен - 24,2%.

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Эрик Земмур - 7,1%.

Валери Пекрес - 5,1%.

Что прогнозировали другие экзитполы

Еще до завершения голосования во Франции бельгийские СМИ опубликовали результаты экзитполов, согласно которым во второй тур президентских выборов попадали Макрон и Ле Пен.

Как прогнозировал экзитпол, Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковый результат - около 24% голосов. На третье место выходил ультралевый кандидат от "Мятежной Франции" Жан-Люк Меланшон, далее шли Эрик Земмур и Валери Пекресс.

Однако бельгийские СМИ не указали, кто именно проводил опрос. Отмечалось, что экзитпол проводил один из французских социологических центров.

Когда будет второй тур

Второй тур французских президентских выборов должен состояться 24 апреля. По данным института изучения общественного мнения во Франции Ifop на 8 апреля, во втором туре 52% избирателей планировали голосовать за Макрона, а 48% - были готовы отдать голос за Ле Пен.

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