ІТ-специалисты массово покидают Харьков, Чернигов и Киев

Харьков и Чернигов покинули почти 90% представителей отрасли. Всего больше половины украинских айтишников уехали из родных городов из-за войны, сообщает UBR.

В Украине из-за войны около 60% ІТ-специалистов были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них переместились во Львовскую область – 23% респондентов, которые остались в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou, основанные на опросе 7000 человек.

По данным аналитиков, 46% айтишников переехали в более безопасное место именно в Украине. Чаще всего уезжают из таких регионов:

Чернигов (89% респондентов);

Харьков (87% респондентов);

Киев (80%);

Сумы (56%).

Также покидают Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье.

Самой популярной областью для переезда остается Львовская – туда уехали 11% всех опрошенных ІТ-специалистов, или 23% переехавших в пределах Украины. На втором месте – Ивано-Франковская область (сюда мигрировали 6% украинских ІТ-специалистов) и Закарпатье (9%).

В то же время за границу отправились 14% работников отрасли. Больше всего – в Польшу (35%) и Германию (10%). Самый популярный критерий выбора места для переезда – наличие там друзей и родственников.