Во Франции протестуют после объявления результатов первого тура

В воскресенье вечером несколько сотен человек вышли на демонстрацию во французском городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов 10 апреля, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Около 500 человек, в основном молодежь, прошли маршем по улицам центра города, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги.

"Молодежь тра**ет национал-фашизм, фашистскую династию Ле Пен" , - скандировали участники митинга, которые вышли против пророссийского политика Марин Ле Пен (Национальное объединение).

Молодые люди разрушили уличную мебель и повредили окна банковских отделений. На площади в центре города загорелась также строительная техника, поэтому потребовалось вмешательство пожарных.

Barricade en cours à Rennes. Les forces de l'ordre dont au bout de la rue pic.twitter.com/L2nqzujK4j — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 10, 2022

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