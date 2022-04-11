Малюська: из-за военных преступлений РФ в Гаагу обратились уже 42 страны

В связи с военными преступлениями армии РФ в Украине в Международный суд в Гааге обратились уже 42 страны. При этом едва ли стоит рассчитывать на скорый результат расследований по таким делам, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил министра юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

"42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины" , - сказал чиновник.

По словам главы Минюста, сбором улик преступлений российских оккупантов в Буче под Киевом занимаются эксперты со всей станы. В то же время количество военных преступлений захватчиков в Украине - "сумасшедшее", и соответственно есть сложности с ресурсами для полного сбора.

"Проблема большая, но военные преступления - это приоритет. У нас есть международная поддержка, на этой неделе приедут эксперты из Франции. Более того, мы находимся в переговорах с другими странами Евросоюза. С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы" , - отметил Малюська.

В настоящее время собирается база для преследования каждого российского военного отдельно за совершенное ими, и за соответствующие приказы. Так, необходимо исследовать подробно намерение каждого и на основании этого привлекать к уголовной ответственности, что, говорит глава Минюста, "крайне сложно".

Также Малюська добавил, что скорый результат по делам расследования военных преступлений ожидать не стоит, так как РФ не станет выдавать своих военных преступников.

Чиновник в то же время подчеркивает, что российские палачи, которые совершали преступления в Гостомеле и Буче, точно доживут до тех пор, когда их отдадут правосудию - "сроку давности по таким преступлениях нет".