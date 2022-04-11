Советник Байдена: РФ еще до вторжения планировала убийства гражданских в Украине
Убийства гражданских в Украине Россия запланировала еще до полномасштабного вторжения 24 февраля и это решение было принято на "высшем уровне", сообщает Новое время.
Об этом в интервью ABC News заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными, в частности в Буче, были "ужасающими, но не удивляли". Салливан сообщил, что данные американской разведки говорят о том, что Россия планировала это еще до начала полномасштабной войны.
"Был план на самом высоком уровне российского правительства нападать на гражданских, которые выступят против вторжения", - подчеркнул он.
Салливан признал, что некоторые убийства и другие преступления российские военные совершали без прямого приказа "сверху".
"Я думаю, что некоторые подразделения, участвовавшие в этих актах жестокости, этих зверствах, совершали эти военные преступления, даже без руководства сверху. Но не ошибайтесь, за большую проблему широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине несет ответственность Кремль и российский президент", - сказал он.