Советник Байдена: РФ еще до вторжения планировала убийства гражданских в Украине

Убийства гражданских в Украине Россия запланировала еще до полномасштабного вторжения 24 февраля и это решение было принято на "высшем уровне", сообщает Новое время.

Об этом в интервью ABC News заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными, в частности в Буче, были "ужасающими, но не удивляли". Салливан сообщил, что данные американской разведки говорят о том, что Россия планировала это еще до начала полномасштабной войны.

"Был план на самом высоком уровне российского правительства нападать на гражданских, которые выступят против вторжения" , - подчеркнул он.

Салливан признал, что некоторые убийства и другие преступления российские военные совершали без прямого приказа "сверху".