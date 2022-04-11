Зеленский создал в Донецкой области новую военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новой военной администрации. С 10 апреля в Донецкой области сформирована Константиновская городская военная администрация Краматорского района, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Основываясь на законе Украины "О правовом режиме военного положения", президент Украины постановил образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области. Генеральному штабу ВСУ, а также Донецкой ОВА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации.