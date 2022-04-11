Генштаб: оккупанты готовят наступление на Слобожанском направлении

Российская армия готовится к наступлению на Слобожанском направлении. Также РФ может прибегнуть к провокациям в Приднестровском регионе Молдовы, чтобы обвинить Украину "в агрессии против соседнего государства", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 11 апреля.

"Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова в целях обвинения Украины в агрессии против соседнего государства" , – говорится в сообщении.

Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля этого года.

Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

В Мариуполе с помощью артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.