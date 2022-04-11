Чернышев: отопительный сезон продолжается в регионах, где много переселенцев

В некоторых регионах Украины из-за военных действий отопительный сезон пришлось завершить досрочно. При этом отопительный сезон продолжается в штатном режиме в тех регионах, которые приняли много переселенцев из зон боевых действий, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)" , - заявил Чернышев.

Он также отметил, что решение о прекращении теплоснабжения досрочно приняли и некоторые органы местного самоуправления в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Речь идет о таких областях как Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская и городах Киев и Днепр.