Официальные результаты: Макрон набрал 27,6% в первом туре

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами.

Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами на 2 пункта.

Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы.

Остальные кандидаты не набрали более 10%, в том числе еще один ультраправый кандидат Эрик Земмур. Одно время опросы прогнозировали ему выход во второй тур, но он набрал всего 7,05% голосов.

Второй тур выборов, в котором сразятся Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали отдать голоса действующему президенту.