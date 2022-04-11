Премьер Словакии опроверг уничтожение переданной Украине системы ПВО

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена, сообщает Европейская правда.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что оборонительная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной" , – написал Хегер.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Российские СМИ написали, что одной из уничтоженных установок была переданная Словакия.