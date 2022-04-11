Руководитель УЗ: войска РФ обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке

Российские захватчики ночью обстреляли еще одну железнодорожную станцию ​​на востоке, пострадавших ни среди граждан, ни среди железнодорожников нет, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель правления компании Александр Камышин.

"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск" , - сообщил Камышин.

Он отметил, что агрессор продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре.

"Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть. Но это железо, восстановим" , - заметил Камышин.

Он добавил, что железная дорога продолжает работать по графику.