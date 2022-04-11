В захваченном Мелитополе оккупанты готовятся праздновать 9 мая

Депутат горсовета Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году, сообщает Украинская правда.

Об этом она заявила в комментарии российскому государственному пропагандистскому изданию "РИА Новости".

"Для нас праздник 9 мая священный, я би сказала. Мы любим этот праздник, помним и чтим память ветеранов, которые еще живы, и память тех, кто погиб в этой войне. В этом году мы готовимся праздновать 9 мая с особой радостью. Думаю, что мы отпразднуем его очень масштабно. Сейчас делаем для этого все необходимое" , – заявила она.

По словам Данильченко, они ремонтируют мемориал на Братском кладбище, восстановили вечный огонь и восстанавливают Арку победы.

Коллаборант отметила, что раньше там был орден победи, была надпись "Слава победителям" и георгиевская лента. К 9 мая, по словам Данильченко, все восстановят – так, как было до декоммунизации.

Она повторила наративы российской пропаганды "о перевороте в 2014 году", о том, что украинская власть якобы "препятствовала празднованию Дня победы" все эти годы, а также рассказала, о том, что в Мелитополе якобы "били стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими ленточками".