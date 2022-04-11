ООН зафиксировала 1793 смерти гражданских украинцев с начала вторжения РФ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1793 случая гибели и 2439 случаев ранений гражданского населения Украины, всего 4232 жертвы российского полномасштабного вторжения, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении УВКПЧ.

В частности, среди убитых - 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Отмечается, что большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.