Британская разведка: РФ может использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе
Разведка Великобритании считает, что существует высокая возможность использования войсками РФ фосфорных боеприпасов в Мариуполе. Об этом говорится в ежедневном сообщении разведки по ситуации в Украине, сообщает Европейская правда.
"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", - говорится в сообщении в Twitter.
Также отмечается, что в Донецкой и Луганской областях шли российские обстрелы, украинские войска отбили несколько нападений, в результате чего были уничтожены российские танки, машины и артиллерийская техника.
"Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения", - говорится в заявлении.