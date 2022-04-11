Британская разведка: РФ может использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе

Разведка Великобритании считает, что существует высокая возможность использования войсками РФ фосфорных боеприпасов в Мариуполе. Об этом говорится в ежедневном сообщении разведки по ситуации в Украине, сообщает Европейская правда.

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются" , - говорится в сообщении в Twitter.

Также отмечается, что в Донецкой и Луганской областях шли российские обстрелы, украинские войска отбили несколько нападений, в результате чего были уничтожены российские танки, машины и артиллерийская техника.

"Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения" , - говорится в заявлении. ﻿