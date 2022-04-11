ССО сообщили об уничтожении тактической группы "кадыровцев" в Донецкой области

Силы спецопераций Украины уничтожили подразделение российских оккупантов при попытке штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области, сообщает Новое время.

Как сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, речь идет о 1-й батальонно-тактической группе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного округа РФ. Место дислокации этого подразделения — город Шали (Чечня).

"Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины" , — говорится в сообщении.

В командовании ССО Украины отметили, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии.