Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45%

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка. Отмечается, что прогноз составлен "в условиях предельной неопределенности".

Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой Россией.

Аналитики ожидают медленного восстановления украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году – на 5,8%.

Инфляция в 2022 году составит 15%, годом позднее – 19%, в 2024 году – 8,4%, следует из прогноза.

Война и вызванное ей перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, подчеркивают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с сопоставимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко возрасти – с 1,8% до 19,8%.

В то же время ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной тому они называют существенные последствия введенных в отношении РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса.

По оценке Всемирного банка, годовая инфляция в России вырастет с 9% в 2021 году до 22% в 2022 году и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в Беларуси – на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023 году беларусская экономика вырастет на 1,5%, годом позднее – на 1,6%.