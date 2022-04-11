Гайдай: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области
Украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом российских войск у оккупированного Новоайдара в Луганской области. Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил у себя в Facebook.
"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины – Новоайдара", – написал Гайдай.
Также он добавил, что информация российских источников о том, что ВСУ обстреляли жилищный сектор, является ложью.
"А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей", – добавил глава ОГА.