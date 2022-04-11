Гайдай: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области

Гайдай: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области
Фото: president.gov.ua

Украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом российских войск у оккупированного Новоайдара в Луганской области.﻿ Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил у себя в Facebook.

"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины – Новоайдара", – написал Гайдай.

Также он добавил, что информация российских источников о том, что ВСУ обстреляли жилищный сектор, является ложью.

"А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей", – добавил глава ОГА.

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