Верещук: на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров
На понедельник, 11 апреля, запланировано 9 гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.