Верещук: на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров

Верещук: на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров
Фото: Ирина Верещук

На понедельник, 11 апреля, запланировано 9 гуманитарных коридоров в трех областях. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут.

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