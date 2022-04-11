Генштаб: РФ с начала войны потеряла уже 19,5 тыс. человек

Генштаб: РФ с начала войны потеряла уже 19,5 тыс. человек
Фото: Facebook

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о потерях войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19500 человек;
  • танков ‒ 725 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1923 единиц;
  • артиллерийских систем – 347 единиц;
  • РСЗО – 111 единиц;
  • средства ПВО – 55 единиц;
  • самолетов – 154 единиц;
  • вертолетов – 137 единиц;
  • автомобильной техники – 1387 единиц;
  • корабли/катера – 7 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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