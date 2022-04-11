Генштаб: РФ с начала войны потеряла уже 19,5 тыс. человек
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о потерях войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19500 человек;
- танков ‒ 725 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1923 единиц;
- артиллерийских систем – 347 единиц;
- РСЗО – 111 единиц;
- средства ПВО – 55 единиц;
- самолетов – 154 единиц;
- вертолетов – 137 единиц;
- автомобильной техники – 1387 единиц;
- корабли/катера – 7 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.