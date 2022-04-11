Генштаб: РФ с начала войны потеряла уже 19,5 тыс. человек

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о потерях войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19500 человек;

танков ‒ 725 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1923 единиц;

артиллерийских систем – 347 единиц;

РСЗО – 111 единиц;

средства ПВО – 55 единиц;

самолетов – 154 единиц;

вертолетов – 137 единиц;

автомобильной техники – 1387 единиц;

корабли/катера – 7 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.