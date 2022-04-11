ОГП: из-за войны в Украине погибли 183 ребенка

По официальным данным ювенальных прокуроров более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.