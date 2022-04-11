Кличко: в Киеве для автомобилей открыли Южный мост

В Киеве для автомобилей открыли Южный мост, больше месяца работавший только для спецтранспорта и общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост" , - написал Кличко.

Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами: Северным, Дарницким и Южным.

Также будет постепенно увеличиваться количество маршрутов общественного транспорта столицы.