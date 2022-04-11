Кулеба: РФ подготовила кампанию по дезинформации для срыва поставок оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранные СМИ и политиков не поддаваться на российскую кампанию по дезинформации об Украине, направленную на срыв поставок оружия, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в Твиттере.

"Россия знает, что поставка оружия важна для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать его. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронными письмами и засыпать комментариями с дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому" , - написал Кулеба.