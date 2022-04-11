Прокуратура: освобожденное село на Харьковщине почти полностью уничтожено
Освобожденное от оккупантов село Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожено, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Сообщается, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Обнаружены уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.
На месте осуществлена фото- и видеофиксация разрушений с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.