Ericsson приостанавливает деятельность в РФ на неопределенный срок

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает бизнес в России на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Новое время.

"В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России" , — говорится в заявлении компании.

Компания обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск.

Ранее в феврале компания уже остановила поставки своей продукции в РФ.

Также Ericsson регистрирует 0,9 млрд (около $95,33 млн) шведских крон резерва в первом квартале 2022 года под обесценение активов и прочие исключительные расходы.

Напомним, что в начале марта финская телекоммуникационная компания Nokia заявила, что не будет поставлять оборудование российским операторам.