МИД Литвы: ЕС готовит пакет санкций против РФ с "нефтяной опцией"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Ожидается, что он будет включать "нефтяную опцию", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса" , - сказал Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений.