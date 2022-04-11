CМИ: суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. Об этом, со ссылкой на решение суда, сообщает Украинская правда.

Решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.

16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.

Как сообщалось, пятипалубная яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находилась в порту города Риека в Хорватии.

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 в отношении Виктора Медведчука, Владимира Демчишина, Сергея Кузяры и Петра Порошенко о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.