Премьер: Финляндия готова быстро отказаться от российских энергоресурсов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти, сообщает UBR.

По ее словам, многие страны не смогут так быстро отказаться от российского топлива, поэтому сейчас идет поиск альтернативных источники энергии

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии. Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения" , – сообщила Марин, отметив, что ситуация для других стран Европейского союза более сложная.

Глава правительства добавила, что речь не о совместном финансировании, а о возможности помочь таким странам, как Германия найти альтернативные источники энергии.