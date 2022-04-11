В Украине запустили платформу для помощи в релокации бизнеса

В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса из "горячих точек". Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что за месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

"Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет переместить бизнес из "горячих точек" и продолжить его деятельность в более безопасном месте", - говорится в сообщении.

Для кого платформа

бизнеса, подавшего заявки на релокацию;

компаний, желающих помочь предприятиям с релокацией;

представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.д.

Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, готовые предоставить для этого помещения или другие активы.

Подать заявку на релокацию можно по ссылке.