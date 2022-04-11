Посол: французские жандармы прибыли расследовать преступления РФ в Украине

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает Новое время.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева" , — написал он в своем Twitter.

Дипломат добавил, что Франция — первая страна, которая оказывает такую помощь.

Он уточнил, что жандармы приступят к работе 12 апреля.

Напомним, украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.