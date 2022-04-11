Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине срочно нужна военная поддержка, чтобы защититься от атак России, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Понятно одно: Украине нужно больше военных средств особо тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий" , – заявила Бербок.

Министр добавила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.