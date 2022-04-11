В Кремле прокомментировали возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

У Путина выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В Кремле подчеркивают, что этот шаг не принесет безопасность в Европу, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент" , - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции начали формировать парламентское большинство для вступления в НАТО.