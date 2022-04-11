Зеленский: РФ готовит новые удары по Украине, стягивает армию и технику

Россия готовит новое наступление на Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Южной Кореи, сообщает Укрінформ.

«На части нашей территории до сих пор продолжаются боевые действия. Россия готовит еще новое наступление, надеясь все же сломать наше национальное сопротивление. Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары» , - сказал Зеленский.

В то же время он проинформировал политиков Южной Кореи, что в настоящее время не установлено точное количество погибших в результате российских атак, поскольку на пораженных территориях продолжается разбор завалов.

Зеленский призвал мир ввести еще больше санкций против России, чтобы вынудить страну-агрессора остановить войну.

«Наша антивоенная коалиция, сформированная после начала этого жестокого вторжения России, уже применила к ней беспрецедентные санкции, но этого недостаточно. Россия еще не чувствует, что должна остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше, и не только на государственном уровне, нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти, но также нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, которое считает, что имеет право разрушать жизнь народа» , - сказал Зеленский.

Он отметил, что РФ сама не остановится, ее необходимо заставить прекратить войну, заставить перестать издеваться над людьми, заставить уважать право на жизнь соседних народов, заставить покинуть территорию Украины. Президент отметил, что сейчас РФ считает, что почему-то имеет право сеять по миру бесправие и смерть.

Глава Украины убежден, что чем больше компаний прекратит работать в РФ, платить налоги, тем быстрее разум победит, и России придется оставить свою воинственность и искать компромиссы с миром.