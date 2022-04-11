Синегубов: за сутки Харьковскую область обстреляли 66 раз

За прошедшие сутки Харьковская область была обстреляна из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня 66 раз. В результате погибли 11 человек, среди которых – один ребенок.

Об этом в своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За сутки русские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре", – написал он.

В результате обстрелов россиян, по его словам, пострадали гражданские – 11 погибших, среди которых – 7-летний ребенок. Кроме того, 14 человек были ранены.

"Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых", – добавил Синегубов.

Также он сообщил, что по области была замечена "активность вражеских летательных аппаратов для разведки" . Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан".

"Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще опаснее", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что администрация области просит граждан "быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие" .