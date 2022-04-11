ОГП: экс-мэру Рубежного сообщено о подозрении в коллаборационизме

Бывшему мэру города Рубежное Луганской области Сергею Хортиву сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом, со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает УНИАН.

"По данным следствия, с 18 по 31 марта подозреваемый, фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР". Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в г. Рубежное, в нарушение требований Конституции и законов Украины, добровольно согласился на него" , - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями Рубежном, во время личного приема граждан, вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой "специальной военной операции".

Также, добавили в прокуратуре, он поддержал действия РФ и незаконных вооруженных формирований "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал совершение вооруженной агрессии против Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины" , - подчеркнули в ОГП.

В связи с этим руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру Рубежного в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).