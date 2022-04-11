В "Приват24" произошел сбой: пользователи не могут авторизироваться

В приложении и сайте "Приват24" произошел сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы с авторизацией, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

При попытке авторизоваться на экране смартфона загружается логотип банка, однако спустя время система не запускает в личный кабинет пользователя.

В то же время у других пользователей посла авторизации появляется сообщение "Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".

В ПриватБанке сообщили, что действительно существуют проблемы с работой сервисов и ими сейчас занимаются специалисты банка. В то же время в банке просят немного подождать.