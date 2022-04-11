Ермак: Россия готовит новые фейки об украинских военных

Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое Украине передают союзники. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами" , - написал Ермак.

Например, один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер.