Ермак: Россия готовит новые фейки об украинских военных
Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое Украине передают союзники. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами", - написал Ермак.
Например, один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер.
"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - говорится в сообщении.