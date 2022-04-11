Ермак: Россия готовит новые фейки об украинских военных

Ермак: Россия готовит новые фейки об украинских военных
Фото: president.gov.ua

Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое Украине передают союзники. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами", - написал Ермак.

Например, один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг премьер Эдуард Хегер.

"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты якобы сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - говорится в сообщении.

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