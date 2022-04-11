Синегубов: в Харькове во дворах находят мины замедленного действия

В разных районах Харькова – на улицах и во дворах – начали находить мины замедленного действия, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова! В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и т.д. Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 кг. Фиксируем во дворах жилых домов и на улицах" , – написал он.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Он добавил, что спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать.

Глава области призвал жителей ни в коем случае не брать боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно.

Обо всех опасных находках следует немедленно сообщать по номеру 101.

Синегубов также просит жителей без необходимости не выходить из укрытий, так как мины могут взрываться в любой момент.