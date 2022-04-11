ГПСУ: военная техника РФ остается возле украинской границы

Российская военная техника остается в определенной близости к украинской границе, в частности в Сумской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в медиа-центре "Украина" 11 апреля

Спикер ГПСУ пояснил, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях идет процесс возобновления контроля за государственной границей.

Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины обследуют участки приграничья. На отдельных участках, где есть разведанные дороги, пограничники выходили на линию границы, но работа продолжается. Есть также опасность минирования местности, в частности военнослужащие обнаруживали танковые снаряды. Относительно ситуации по ту сторону границы работает разведка.

"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается на определенной близости к границе.

Кроме того, с той стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей, что также несет дальнейшую опасность для военнослужащих Государственной пограничной службы, если они будут фактически патрулировать границу так, как это было раньше.