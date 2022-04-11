Денисова: в оккупированной Волновахе детей заставляют идти в школу

На временно оккупированных территориях российские власти собираются возобновить учебный процесс в школах. Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Корреспондент.

Во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была обнаружена информация, что в городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в школу.

"Вероятно такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны. В этом случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора" , - считает Денисова.

Денисова напоминает о статье 38 Конвенции ООН о правах ребенка, в которой записано, что в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, которых касается вооруженный конфликт, и ухода за ними.

"Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны" , – добавила омбудсмен.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей.